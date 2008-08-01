Ялта запрошує на оздоровлення постраждалих від паводку дітей

Власті Ялти готові прийняти в період з 12 серпня і до початку шкільних занять 30 дітей з супроводжуючими особами з постраждалої в результаті стихії Івано-Франківської області. Про це повідомляє прес-служба мерії Ялти.

Ялтинські власті обіцяють повністю оплатити проїзд в місто і назад, лікування і харчування. Таке рішення ухвалила міська рада і його виконком за ініціативою мера Ялти Сергія БРАЙКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Криму, автономія готова прийняти на оздоровлення дорослих і дітей з Івано-Франківської області та інших регіонів України, що постраждали від стихійного лиха.

Підприємства і організації автономії проводять збір коштів з метою надання допомоги жителям Косівського району Івано-Франківщини. На даний час робоча група кримського уряду, створена за дорученням Секретаріату Президента України, знаходиться в Косівському районі, де допомагає в подоланні наслідків стихійного лиха.