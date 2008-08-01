Більш як 24 тис. пляшок підробленої горілки вилучили в Сімферополі

У Сімферополі під час проведення оперативних заходів співробітники податкової міліції вилучили більш як 24 тисячи пляшок горілки, які були обклеєні акцизними марками з ознаками підробки.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

Алкогольна продукція - виробництва підприємства Рівненської області.

Під час проведеної перевірки складських приміщень було вилучено більш як 24 тисяч пляшок горілки «Українська» і «Елітарна» (місткістю 0,5 і 0,25 л).

«З вилученої алкогольної продукції відібрано марки акцизного збору для проведення експертизи», - повідомили в податковій.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня податкова інформувала про вилучення в Сімферополі більш як 25 тисяч пляшок горілки з підробленими марками акцизного збору.