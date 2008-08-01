Ахметов більше не варитиме пиво в Криму

Завершено процес оформлення операції купівлі-продажу Сімферопольського пивобезалкогольного комбінату «Крим».

Контроль над 93,98% акцій ВАТ «ПБК «Крим» переходить від компанії ЕМПОРІУМ-К (на 100% входить до Групи СКМ) до нового власника, який продовжуватиме виробництво пива і безалкогольних напоїв на даному підприємстві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії “Систем Кепітал Менеджмент”.

Деталі операції, включаючи інформацію про покупця, за домовленістю сторін не розкриваються, зазначається в релізі.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ – професійний інвестор, який володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест Холдинг, ДПЕК, Фарлеп-Інвест, Оптима телеком, Сьогодні Мультимедіа, ТРК Україна, ЕСТА Холдинг, Український Рітейл й інші.

90% акцій ЗАТ «СКМ» належить бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.

Сімферопольський пивобезалкогольний комбінат «Крим» введений в експлуатацію в 1982 році. 19 травня була здійснена перша варка, і вже за перший рік було випущено 2 272 тис. дал пива.

Підприємство, яке входить до числа найбільших заводів України (проектна потужність 10 млн. декалітрів на рік) і оснащене найсучаснішим високопродуктивним устаткуванням, здатне забезпечити у необхідній кількості Крим і Південний регіони України високоякісним пивом і безалкогольними напоями.