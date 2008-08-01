У Криму альпіністи врятували заблукалу родину туристів

На горі Аю-Даг у Криму альпіністи МНС врятували заблукалу родину туристів.

Як повідомляє прес-служба МНС, родина туристів, 1973, 1975 і 1994 років народження, з Маріуполя заблукала на скельному схилі під час сходження на Аю-Даг.

На виручку мандрівникам вирушила група альпіністів. Постраждалі були знайдені в задовільному стані та за допомогою спеціального спорядження доставлені в безпечне місце.