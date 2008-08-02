Флагман українського флоту завершив участь в операції НАТО

Фрегат Військово-морських сил України «Гетьман Сагайдачний» у ніч на суботу завершив участь в операцiї НАТО з виявлення i попередження терористичних дiй «Активні зусилля».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони.

Корабель вийшов з оперативного підпорядкування командуванню морського компоненту Об’єднаних збройних сил НАТО “Південь”, розташованому в італійському місті Неаполь. Відповідно, на борту фрегата було спущено прапор НАТО та знято символіку Північноатлантичного альянсу – синьо-білу “розу вітрів”.

За попередньою оцінкою командира походу – начальника Центру морських операцій Військово-Морських сил ЗС України капітана 2 рангу Дениса БЕРЕЗОВСЬКОГО, тримісячна участь фрегата в натівській операції була успішною.

“Безумовно, детальне підбиття підсумків участі “Гетьмана Сагайдачного” в “Активних зусиллях”, включаючи оцінки натівських спеціалістів, ще попереду. Але головне зрозуміло вже зараз: ми здатні виконувати серйозні завдання у Середземному морі протягом тривалого часу”, - зазначив командир походу.

Фрегат «Гетьман Сагайдачний» залишиться в Середземному морі ще на тиждень для виконання учбово-бойових вправ і поповнення запасів палива й води перед поверненням у Севастополь.