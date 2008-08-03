Прогноз погоди в Криму на 4-5 серпня

Український Гідрометцентр повідомляє, що 4-5 серпня у Криму без опадів. 4 серпня (понеділок) вночі 15-20°, вдень 27-32°; 5 серпня (вівторок) вночі 16-21°, вдень 28-33°. За прогнозами gismeteo, вдень 1-2 серпня в Алушті і Євпаторії 26-28°. 4 серпня вдень у Керчі 26-28°, 5 серпня - 28-30°. 4-5 серпня вдень у Сімферополі 31-33°. У Севастополі 4-5 серпня вдень 26-28°. В Ялті 4 серпня вдень 30-32°, 5 серпня 31-33°. В Євпаторії 4-5 серпня вдень 27-29°. У Феодосії 4 серпня вдень 27-29°, 5 серпня - 30-32°.

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