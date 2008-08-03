Заповідник в Криму наполовину згорів

В Криму на території Опукського природно-охоронного заповідника (загальна площа - 1000 га) учора вдень виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено близько 500 га трав`яного настилу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає.

Пожежу ліквідовано двома відділеннями Державної пожежної охорони на автоцистернах із залученням 2 водовозів та 2 тракторів Т-150.