У Криму перекинулося круте авто з білорусами

У Криму сталася дорожня аварія, під час якої постраждали дві громадянки Білорусії і одна - Росії.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, BMW X5 під керуванням мешканця білоруського міста Жодіно (1980 року народження) виїхав за межі проїжджої частини, де скоїв перекидання.

Зі свого боку, МНС Криму повідомляє, що автомобіль рухався на великій швидкості.

Травми отримали 3 пасажирки «БМВ» - 2 жителі Білорусії (1983 і 1960 р.н.) і одна – РФ (1993 р.н.).