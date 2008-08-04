Від 30% до 60% вина в Україні - фальсифікат?

Українські винороби ініціюють створення Державної інспекції з виноробства. Про це на зустрічі з журналістами повідомив перший заступник генерального директора корпорації «Укрвинпром» Володимир КУЧЕРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.КУЧЕРЕНКА, корпорація «Укрвинпром» звернулася до міністра аграрної політики України Юрія МЕЛЬНИКА з відкритим листом, в якому просить створити при Мінагрополітики Державну інспекцію з виноробства.

Як зазначив В.КУЧЕРЕНКО, інспекція має контролювати якість українського та імпортованого вина, що виробляється та/або реалізується в Україні. «Зараз в Україні немає суб`єкта з такими повноваженнями», - заявив В.КУЧЕРЕНКО, наголосивши, що необхідність в такому органі назріла давно.

За даними корпорації «Укрвинпром», в Україні від 30% до 60% (залежно від продукту) винопродукції фальсифіковане.

В.КУЧЕРЕНКО повідомив, що корпорація раніше вже зверталася до Міністерства агрополітики, проте їм відповіли, що на ці цілі гроші не передбачені.