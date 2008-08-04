У районі КаZантипа знайшли валізу з коноплею

Прикордонники і міліція на ділянці прикордонного поста «Попівка» (Сакський район, Крим) знайшли валізу з 300 гр речовини сіро-зеленого кольору (ймовірно - конопля).

Як повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління Державної пограничної служби України, пес по кличці Майло - скорочене від My love, знаходячись недалеко від громадянина з валізою, почав подавати сигнали.

Громадянину запропоновали надати на перевірку документи і показати вміст валізи. У валізі виявилося «зілля», упаковане в сірникові коробки і паперові свертки. Речовину відправлено на експертизу, а 22-річного кримчанина – в опорний пункт міліції.

Нагадаємо, в селі Попівка триває КаZантип