АМКУ рекомендував «Кримхлібу» припинити неподобство
15:34, 04 серпня 2008Крым
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Інформує прес-служба
Кримське відділення Антимонопольного комітету України рекомендувало ВАТ «Кримхліб» вжити заходів для недопущення економічно необгрунтованого підвищення цін на продукцію власного виробництва, зокрема, на соціально-значущі види хліба і хлібобулочні вироби.
Про це повідомляє прес-служба комітету.
На вимогу відділення АМКУ, «Кримхліб» має діяти у відповідності до ринкових механізмів господарювання та чинного законодавства.
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