АМКУ рекомендував «Кримхлібу» припинити неподобство

Кримське відділення Антимонопольного комітету України рекомендувало ВАТ «Кримхліб» вжити заходів для недопущення економічно необгрунтованого підвищення цін на продукцію власного виробництва, зокрема, на соціально-значущі види хліба і хлібобулочні вироби.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

На вимогу відділення АМКУ, «Кримхліб» має діяти у відповідності до ринкових механізмів господарювання та чинного законодавства.