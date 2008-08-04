У Криму 11 офіційних мільйонерів

Цього року 11 кримчан задекларували доходи понад один мільйон гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Криму, ці громадяни показали одержані доходи в загальній сумі, що перевищує 104 млн. грн.

«За результатами кампанії декларування ці громадяни сплатили до бюджету понад 15,2 млн. грн.», - повідомляють податківці.

В цілому, цього року свої доходи, одержані в 2007-му році, задекларували понад 11 тисяч жителів Криму. 6867 громадян задекларували доходи, одержані не від податкових агентів, – податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) з них відповідно до чинного законодавства при отриманні утриманий не був. «Загальна сума ПДФО, сплачений до бюджету цими громадянами за поданими деклараціями, склала 24,2 млн. грн.», - повідомляє кримська податкова.