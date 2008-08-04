Опукський заповідник зазнав величезної шкоди від пожежі

Екологи Криму заявляють, що пожежа в Опукському заповіднику завдала величезної шкоди заповідній природі півострова – національному надбанню України.

Про це говориться у спільній заяві Кримської республіканської асоціації «Екологія і світ» і Кримської організації Партії зелених України, текст якої передано УНІАН.

За даними ”зелених”, Опукський заповідник, площею 1592 га, існує з 1998 року. Пожежа, що сталася цими вихідними, покрила більше половини площі заповідника.

«Пожежа почалася з сільськогосподарських угідь земель Мар’ївської сільської ради і при ураганному вітрі швидко досягла заповідника і покрила більш як 50% його площі - більше 700 га (за даними МНС, горіло більш як 500 га – УНІАН). Висота полум`я сягала трьох метрів. Три пожежні машини нічого не змогли зробити з вогнем. Підняти авіацію сили МНС не змогли через погодні умови. У вогні опинилися і звичайні, і «червонокнижні» рослини і тварини», - заявляють екологи і «зелені».

Вони обурені тим, що заповідник одержує з бюджету мізерні суми. «Як завжди в надзвичайній ситуації важко знайти винних. Але не можна всерйоз говорити про профілактику пожеж, до речі, цілком передбачених у спекотний літній час у степовому Криму, якщо на фінансування заповідника відпускаються з держбюджету мізерні кошти, не екіпіровані необхідними засобами зв`язку і спостереження єгеря, не проводяться профілактичні викоси трави за периметром заповідника, не розорані санітарні кордони тощо», - підкреслюють автори заяви. Вони зазначають, що «будь-який спалах сухостою в прилеглому широкому степу неминуче відгукнеться пожежею в заповіднику».

«Не вміють в сучасній Україні цінувати, а, значить, дбайливо охороняти свої природні багатства. Вміють лише нарікати на стихію і розводити руками», - заявляють екологи і «зелені».