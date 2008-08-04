Флагман ВМС України повертається додому

Повертаючись в Україну після успішного виконання завдань антитерористичної операції НАТО “Активні зусилля”, фрегат ВМС України “Гетьман Сагайдачний” здійснив візит до Алжирської Народної Демократичної Республіки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, візит фрегата ВМС Збройних Сил України тривав з 2 по 4 серпня.

2 серпня, зокрема, у порту столиці країни міста Алжир, на борту корабля відбулася церемонія зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Алжирі Сергія БОРОВИКА. Крім того, начальник Центру морських операцій ВМС ЗС України Денис БЕРЕЗОВСЬКИЙ і командир фрегата Антон ГЕЛУНОВ здійснили візит ввічливості до начальника штабу командування морського району “Центр” ВМС Алжиру Самаха АЗЗЕДІНА, а також до мера міста Алжир Джамаля Еддіна БЕРІМІ і генерального секретаря мерії Рабі МАКДАДА.

Вітаючи українських гостей, С.АЗЗЕДІН, зокрема зазначив, що командування ВМС Алжиру сподівається на плідну співпрацю з українськими військовими моряками в майбутньому. У свою чергу Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ поінформував алжирських військових про участь “Гетьмана Сагайдачного” в антитерористичній операції НАТО “Активні зусилля”.

А.ГЕЛУНОВ, звертаючись до С.АЗЗЕДІНА, висловив сподівання, що дружній візит українського корабля стане ще одним свідченням дружніх стосунків між країнами і, водночас, відкриє новий етап у розвитку двостороннього співробітництва між флотами Алжиру та України.

“Візит флагмана українських ВМС – це не лише демонстрація прапора України в Алжирі, не тільки відображення відчутного зміцнення двостороннього співробітництва між оборонними відомствами наших держав. За великим рахунком, це подія, яка дасть поштовх у відносинах між державами і в інших, невійськових сферах”, - сказав посол України в Алжирі під час візиту української делегації до мерії міста Алжир.