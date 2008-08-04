До таборів Криму направлено 930 дітей

До оздоровчих таборів Криму направлено 930 дітей з постраждалих від стихії Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, на виконання Указу Президента України від 27 липня 2008 р. №678/2008 «Про невідкладні заходи щодо наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008 року» триває робота з організації якісного медичного забезпечення дітей з постраждалих областей під час оздоровлення в південних регіонах України.

Міністерством охорони здоров’я України створено комісію для здійснення моніторингу за організацією надання якісного медзабезпечення (проведення медичних оглядів, оформлення відповідної медичної документації, медичний супровід та медична допомога).

За інформацією Головного управління охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, здійснено медичне обстеження та супровід дітей, які направлені на оздоровлення в табори Криму, а саме: в дитячий оздоровчий центр Ласпі (м. Севастополь) 60 дітей та в Міжнародний дитячий центр «Артек» – 270 дітей. Всього по Чернівецькій області – 330 дітей.

У Головному управлінні охорони здоров`я області визначено відповідальних осіб, порядок обстеження та бригади медичного персоналу супроводу дітей.

Відповідна робота проведена і в Івано-Франківській області, де організовано медобстеження та супровід 600 дітей, які направлено на оздоровлення в Міжнародний дитячий центр «Артек».

Відбір дітей проводився відділами у справах сім’ї дітей та молоді районних адміністрації та міської ради м. Івано-Франківська, кількість супроводжуючих медичних працівників визначена відділом у справах сім’ї та молоді ОДА.

За результатами обстеження, стан здоров’я дітей, які направляються на оздоровлення, задовільний.