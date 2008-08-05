До Севастополя прибули кораблі «Blackseafor»

6 серпня у Севастополі відбудеться урочиста церемонія передачі від Туреччини до України командування Чорноморською групою військово-морського співробітництва Blackseafor (дослівний переклад - “Сили Чорного моря” - УНІАН). Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування Військово-морських сил України.

Як планується, у цьому заході візьмуть участь командувачі та представники командувань флотів усіх країн Чорного моря. Командиром з’єднання під час нинішньої його активації стане контр-адмірал Віктор НОСЕНКО (Військово-морські сили Збройних Сил України), а начальником штабу з’єднання - капітан 1 рангу Георгі РУСЄВ (Військово-морські сили Болгарії).

Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва учора прибули до порту Севастополь. Учора ж у штабі українського флоту відбулась протокольна зустріч командування оперативного з’єднання та командирів кораблів з командувачем ВМС України віце-адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ.

„Щорічна активація Blakseafor має таке ж велике значення для підтримки безпеки у Чорному морі, як антитерористична операція «Активні зусилля» у Середземному морі”, - наголосив під час зустрічі І.ТЕНЮХ. За словами командувача, шість років тому йому випала честь бути командувачем другої активації з’єднання. „Можу підтвердити, що у порівнянні з тим часом завдання Чорноморської групи військово-морського співробітництва значно розширились, а самі сили і засоби з’єднання стали більш потужними”, - сказав віце-адмірал. Він висловив упевненість у тому, що всі завдання, поставлені перед командуванням та екіпажами під час цієї активації, будуть виконані успішно та на високому професійному рівні.

Під час перебування у Севастополі екіпажі кораблів проведуть заходи базової підготовки, тренування зі зв’язку, а також відвідають культурні та історичні місця міста.

9 та 10 серпня кораблі з’єднання будуть відкриті для відвідання гостями та мешканцями Севастополя.

Візит з’єднання Blackseafor до Севастополя триватиме до 12 серпня.