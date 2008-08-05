«Аманду» зняли з мілини
09:37, 05 серпня 2008Крым
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Судно направлене на якірну стоянку
Судно «Аманда» (прапор Антильські острови), що виходило з порту Маріуполь в Іспанію з вантажем вугілля, зняли з мілини в Керченській протоці.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.
Судно направлене на якірну стоянку № 450, повідомляють рятувальники.
Як повідомляв УНІАН, судно «Аманда» через несправність керма сіло на мілину в Керченській протоці 1 серпня. Корпус судна пошкоджено не було, до забруднення довкілля середовища «Аманда» не призвела.
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