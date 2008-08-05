«Аманду» зняли з мілини

Судно «Аманда» (прапор Антильські острови), що виходило з порту Маріуполь в Іспанію з вантажем вугілля, зняли з мілини в Керченській протоці.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.

Судно направлене на якірну стоянку № 450, повідомляють рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, судно «Аманда» через несправність керма сіло на мілину в Керченській протоці 1 серпня. Корпус судна пошкоджено не було, до забруднення довкілля середовища «Аманда» не призвела.