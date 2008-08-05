У Криму росіянин-гідроцикліст збив росіянина-аквалангіста

На Чорному морі, в районі мису Меганом (сел. Сонячна долина), водій гідроциклу типу «Бомбардир» здійснив наїзд на аквалангіста. Обидва учасники інциденту, що стався на відстані 110-130 метрів від берега, є громадянами Росії.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба Мінтрансу України.

Аквалангіст отримав важкі тілесні ушкодження.

Розслідування аварії проводить комісія Держфлотінспекції України.