У Криму росіянин-гідроцикліст збив росіянина-аквалангіста
12:53, 05 серпня 2008Крым
0 0
Триває розслідування аварії
На Чорному морі, в районі мису Меганом (сел. Сонячна долина), водій гідроциклу типу «Бомбардир» здійснив наїзд на аквалангіста. Обидва учасники інциденту, що стався на відстані 110-130 метрів від берега, є громадянами Росії.
Про це сьогодні повідомляє прес-служба Мінтрансу України.
Аквалангіст отримав важкі тілесні ушкодження.
Розслідування аварії проводить комісія Держфлотінспекції України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter