У Балаклавській бухті затонув катер
15:00, 05 серпня 2008Крым
2 0
На борту перебувало три особи
Моторний катер «Колумб» затонув днями у Балаклавській бухті: на борту перебувало три особи, вони не постраждали.
Про це сьогодні повідомляє прес-служба Мінтрансу України.
Катер приписаний до бази-стоянки маломірних суден №260 ТОВ «Золотий символ» (Севастополь).
«Забруднення довкілля внаслідок інциденту немає», - мовиться у повідомленні. Розслідування події проводить комісія Держфлотінспекції України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter