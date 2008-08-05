У Балаклавській бухті затонув катер

Моторний катер «Колумб» затонув днями у Балаклавській бухті: на борту перебувало три особи, вони не постраждали.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба Мінтрансу України.

Катер приписаний до бази-стоянки маломірних суден №260 ТОВ «Золотий символ» (Севастополь).

«Забруднення довкілля внаслідок інциденту немає», - мовиться у повідомленні. Розслідування події проводить комісія Держфлотінспекції України.