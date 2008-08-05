Vаnсo не відгукнулася на пропозицію мирних переговорів

Українська сторона відкликає свої пропозиції щодо мирного врегулювання спору з компанією «Vаnсo Prykerchenska Ltd», оскільки Міністерство юстиції, яке від імені українського уряду уповноважене вести переговори з компанією, отримало офіційне підтвердження того, що компанія звернулася до Арбітражного інституту Торговельної палати м.Стокгольма.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на інформацію виконувача обов’язків міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА.

Він зазначив, що незважаючи на пропозицію української сторони провести переговори для взаємоприйнятного розв’язання спору та відкликати своє звернення до Стокгольмського арбітражу, «Vаnсo Prykerchenska Ltd» не зробила цього. Компанія не відгукнулася на офіційне письмове звернення України з пропозицією мирних переговорів, яке їй було надіслане місяць тому. З огляду на це українська сторона відкликає свої пропозиції щодо переговорів, і найближчим часом компанії буде надана відповідь в рамках арбітражної процедури.

За словами Є.КОРНІЙЧУКА, «Vаnсo Prykerchenska Ltd» не є дочірньою компанією американської компанії «Vаnсo Energy». «Vаnсo Energy» є тільки міноритарним акціонером «Vаnсo Prykerchenska Ltd», офшорної компанії, в якій домінують українські інтереси та інтереси інших пов`язаних між собою офшорних компаній, кінцеві власники яких залишаються нерозголошеними, підкреслив він, додавши, що саме «Vаnсo Prykerchenska Ltd», а не «Vаnсo Energy» чи її дочірня компанія «Vаnсo International Ltd», ініціювала арбітражну процедуру в Стокгольмі щодо Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря (угода про розподіл продукції - УРП) .

Є.КОРНІЙЧУК наголосив, що уряд України послідовно висловлювався за добросовісні переговори з компаніями Vаnсo для досягнення взаємоприйнятних механізмів врегулювання спору. Декілька разів уряд пропонував компаніям Vаnсo порядок денний для переговорів, яким передбачалося обговорення всіх обставин, що призвели до даного спору, в тому числі обставин довкола первісного тендеру, виконання УРП з «Vаnсo International Ltd» і заявлену передачу прав від «Vаnсo International Ltd» до «Vаnсo Prykerchenska Ltd». Проте компанії Vаnсo не відгукнулися.

В.о. міністра юстиції також зазначив, що рішення «Vаnсo Prykerchenska Ltd» розпочати арбітраж було несумісним з попередніми заявами цієї компанії, а також принципами добросовісного і продуктивного проведення переговорів.

«Уряд інформував компанії Vаnсo, що переговори не відбудуться, якщо «Vаnсo Prykerchenska Ltd» не призупинить арбітражну процедуру в Стокгольмі”, - зазначив Є.КОРНІЙЧУК, підкресливши, що уряд захищатиме інтереси України всіма доступними правовими засобами, в тому числі на підставі контрактного механізму, визначеного в Угоді про розподіл продукції. За його даними, Міністерство юстиції України залучило юридичну фірму Freshfields Bruckhaus Deringer як юридичного радника для захисту інтересів України в усіх переговорах щодо спору з Vаnсo.

Довідка УНІАН. 2006 року Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розділення продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Пізніше Vanco International передала всі права та обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розділення продукції.

У свою чергу компанія Vanco Prykerchenska заявила, що 16 липня подала документи до міжнародного арбітражного суду на Україну, вважаючи, незаконним анулювання ліцензії.

30 липня Є.КОРНІЙЧУК заявляв, що уряд України готовий продовжити консультації з Vanco Prуckerchenska Ltd., але лише після того, як компанія зупинить позов, поданий до Стокгольмського суду.

«Ми звернулися до Vanco з проханням – якщо вони хочуть продовжити переговори, то спочатку потрібно зупинити позов на 60 днів, а потім ми розмовлятимемо», - наголосив Є.КОРНІЙЧУК, уточнивши, що таким чином уряд пропонує подовжити термін переговорів ще щонайменше на 60 днів.