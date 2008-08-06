Севастопольців закликали допомогти потерпілому від повені Прикарпаттю

Севастопольська міська державна адміністрація звернулася до жителів, організацій і установ міста з проханням надати посильні допомоги Снятинському району Івано-Франківської області, який постраждав, з-поміж інших районів області, від повені.

Як передає кореспондент УНІАН, у поширеному офіційному зверненні виконавчої влади міста наголошується, що саме Снятинський район відповідно до рішення українського уряду закріплений за Севастополем.

За інформацією голови Снятинської районної державної адміністрації Романа БІЛИКА, населенню району і найважливішим соціально-економічним об`єктам завдано значних збитків, водою затоплено майже дві тисячі господарств, зруйновано домівки, серйозно пошкоджено дороги і мости. Потерпілі потребують продуктів харчування, одягу, взуття, медикаментів, предметів першої необхідності, йдеться в повідомленні.

Міська адміністрація вказала реквізити добродійного рахунку для перерахування коштів: р/р 37115020000393, код ЕДРПОУ 23805410, ГУГК в Івано-Франківській області, МФО 836014. Примітка: добродійні внески постраждалим унаслідок стихійного лиха 25-26 липня 2008 р.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Севастополь прийняв на оздоровлення 60 дітей з Чернівецької області. Також вирішується питання про прийом найближчим часом на оздоровлення 60 дітей зі Снятинського району.