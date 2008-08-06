Альпіністи врятували туристів із Москви

У Криму поблизу Фороса альпіністи Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України врятували трьох туристів із Москви.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

Туристи, здійснивши вчора сходження на гору Кільсе-Бурун, не змогли самостійно спуститися з неї та по мобільному зателефонували до МНС. О 20.54 на місце прибули альпіністи, які за допомогою спеціального спорядження зняли мандрівників зі скелі та о 02.20 6 серпня доставили у безпечне місце.