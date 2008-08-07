П`яний зламав хрест Андрію Первозванному (фото)

Як вже повідомляв УНІАН, на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський» (Херсонес, Севастополь) пошкоджений пам`ятник Святому апостолові Андрію Первозванному.

Міліціянти затримали 29-річного севастопольца, який пошкодив пам`ятник. Він сидів на землі недалеко від пам`ятника в стані алкогольного сп`яніння і скаржився на сильний головний біль і гострий біль у нозі. Спочатку затриманий і його друзі заявили міліціонерам, що коли вони підійшли до пам`ятника сфотографуватися, хрест вже був зламаний. Проте пізніше севастополець признався в пошкодженні пам`ятника. Як пояснив затриманий, він вліз на пам`ятник Святого апостола, бажаючи сфотографуватися на хресті, який апостол тримав у руці. Хрест під вагою чоловіка переламався, й хуліган впав із триметрової висоти. За приземлення чоловік зламав ногу й отримав травму голови хрестом, що звалився зверху. Стосовно затриманого вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Фото Олександра Юрченка / УНІАН