Рибалка загинув у Криму

У Криму загинув рибалка – житель Керчі, 1961 року народження.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, кримчанин вийшов на човні «Кефаль» в Азовське море, щоб витягнути рибальські сіті.

За словами очевидців, в 40-50 метрах від берега човен перекинувся. Коли свідки допливли до човна, чоловік тримався рукою за його край і був в шоковому стані. «Чоловіка витягнули на берег. Він помер, не приходивши до свідомості», - мовиться в повідомленні МНС.

Проводиться розслідування.