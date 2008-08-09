У Ялті відкрито погруддя великому кінематографісту Ханжонкову

На території Ялтинської кіностудії, на Полікуровському пагорбі, відкрито погруддя великому кінопродюсерові Олександрові Ханжонкову.

Про це УНІАН повідомила прес-аташе ЗАТ «Ялтинська кіностудія» Ольга ВОЛОДЧЕНКО.

Основні етапи життєвого шляху О.Ханжонкова пов`язані з Донецькою областю, де він народився, Москвою і Ялтою, де він створив перше в історії вітчизняного кінематографа кіноательє.

Рішенням міськвиконкому, повідомив віце-мер Ялти Микола КРОПІН, відтепер Ялтинська кіностудія носитиме ім`я О.Ханжонкова, а в місті з`явиться сквер імені кінопродюсера.

Сьогодні на відкритому екрані, встановленому на Набережній Ялти, ялтинці та гості міста зможуть побачити документальний фільм «100 років кіно в Ялті», створений Ялтинською кіностудією. Фільм розповідає про основні віхи становлення кіно в Криму. Це подарунок колективу кіностудії до 170-річчя Ялти.

***О.Ханжонков (1877-1945 рр.) - найбільший кінопідприємець дореволюційної Росії, який заснував цілу імперію — компанію ”А.Ханжонков и Ко” з виробництва та прокату фільмів.

Зняв близько чотирьохсот різних кінострічок - наукових, пізнавальних, ігрових, історичних, а також перші вітчизняні мультиплікаційні фільми.

У першому російському повнометражному фільмі ”Оборона Севастополя” О.Ханжонков виступив не тільки як підприємець, а й як співрежисер і автор сценарію. У фільмах О.Ханжонкова дебютували зірки німого кіно Віра Холодна та Іван Мозжухін.