Комуністи Криму тимчасово припинили акцію біля «Артека»

Комуністи Криму тимчасово припинили акцію «Захистимо історію!», що проводиться біля Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України.

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ заявив, що на сьогоднішній день кримські комуністи вважають свою місію в даному напрямі тимчасово виконаною.

«Ми добилися того, чого хотіли: показали В.ЮЩЕНКО і іже з ним, що честь, совість, вірність Батьківщині не продаються і не зраджуються. Ми показали, що не всі такі, як вони. Жива народна пам`ять, жива любов до радянської Батьківщини, що всіх нас виростила, живе шанування історії. Наша акція - це символ боротьби з прозахідним, антислов`янським курсом влади, спрямованим на духовний розкол, на міжнаціональну ворожнечу», - сказав комуніст.

За його словами, кримські активісти Компартії приступають до збору коштів для допомоги потерпілим мешканцям Південної Осетії. «Сьогодні ми тимчасово припиняємо дану акцію (біля «Артеку» - УНІАН), в першу чергу у зв`язку з трагічними подіями в Південній Осетії, що призвели до численних людських жертв, поранень, руйнувань, що стало, по суті, гуманітарною катастрофою для десятків тисяч людей. Приступаємо до збору коштів для допомоги потерпілим від проамериканського грузинського агресора», - сказав Л.ГРАЧ.

Як повідомлялося, 7 серпня кримські комуністи встановили на стелі МДЦ «Артек» замість демонтованих минулого року нові радянські ордени. Крім того, під гімн Радянського Союзу підняли на флагштоку біля стели червоний прапор і розбили поряд наметове містечко з метою охорони орденів.

8 серпня біля стели «Артека» відбулася сутичка між комуністами і співробітниками «Беркута» (за даними міліції Криму, це був не кримський «Беркут»). За даними КПУ, правоохоронцям і співробітникам "Артека" вдалося зняти тільки червоний прапор з флагштока, а ордени і червоні прапори на стелі «Артека» комуністи відстояли. За даними КПУ, «на місце знищеного партійного прапора» комуністи поставили новий прапор партії, встановивши для цього з труби ще один флагшток.