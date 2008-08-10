Кораблі ЧФ із Севастополя прибули до кордону Грузії

Угруповання кораблів Чорноморського флоту, включно з флагманом флоту ракетний крейсер "Москва", прибули в неділю в східну частину Чорного моря поблизу морського кордону з Грузією, повідомило РІА Новости високопоставлене джерело в Головному штабі ВМФ Росії.

"Вранці в неділю в заданий район прибули з Севастополя флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер "Москва", сторожовий корабель "Сметливый", а також судна забезпечення", - сказав він.

За словами представника штабу, в цьому районі вже перебувають три великі десантні кораблі, які прибули раніше з Севастополя й Новоросійська.

"Мета перебування угруповання кораблів Чорноморського флоту в цьому районі - готовність до надання допомоги біженцям", - заявив він.

Джерело категорично спростувало повідомлення ЗМІ про те, що кораблі Чорноморського флоту блокують узбережжя Грузії.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Блокада узбережжя означає війну з Грузією. Ми у стані війни з Грузією не перебуваємо", - сказав представник штабу.

Крейсер "Москва" озброєний 16 крилатими ракетами, здатними знищувати надводні кораблі і берегові об`єкти, а також артустановками, зенітними комплексами, торпедами і реактивними бомбометами. Дальність пуску протикорабельної ракети - 550 кілометрів, стартова вага однієї ракети - майже п`ять тонн, подає довідку російське агентство.