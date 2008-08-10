Сезон полювання 2008-2009 років в Севастополі починається 16 серпня

16 серпня з 14-00 години в Севастополі починається сезон полювання.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція в місті Севастополі.

На період мисливського сезону 2008-2009 років створюється оперативна рейдова група Держекоінспекції для боротьби з браконьєрством під час полювання на пернату дичину та щодо виявлення небезпечних хвороб (пташиний грип).

У ході рейдових перевірок група буде перевіряти наявність у мисливців відстрілочних сезонних або разових путівок, документів на зброю, паспорти мисливських собак, щорічну контрольну картку обліку здобутої дичини, а також пропускну можливість мисливських угідь, як на пунктах реєстрації і на мисливських ділянках. За кожне порушення правил полювання мисливець буде притягнутий до адміністративної відповідальності на підставі статті 85 Кодексу України об адміністративних правопорушеннях.

Особлива увага держінспекторів приділяється заходам щодо попередження лісових пожеж. Усім мисливцям потрібно дотримуватися вимог статті 77 Кодексу України об адміністративних правопорушеннях, а саме не використовувати під час полювання повстяні пижі, не палити та не розводити багать у лісі, крім спеціально обладнаних місць, не заїжджати автотранспортом на територію, що належить до лісового фонду.

За порушення вимог пожежної безпеки передбачено адмінштраф у розмірі від 51 до 170 гривень.