З 21 по 23 серпня 2008 року у Севастополі відбудеться молодіжний фестиваль «Єкоенерджі».

Фестиваль має екологічну спрямованість і присвячений проблемам зміни клімату, використання альтернативних джерел енергії й енергозберігаючих технологій.

Про це повідомляє Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Головна мета фестивалю - започаткувати проведення інформаційно-просвітницьких екологічних акцій для молоді як найбільш активної верстви населення.

У рамках фестивалю передбачено проведення виставки «Людина-Природа-Вибір», де будуть представлені вітчизняні виробники енергозберігаючого устаткування, презентація навчальної програми з енергозбереження, наукова конференція з питань енергозберігаючих технологій і альтернативних джерел енергії та інформаційно-концертне шоу на площі Нахімова в центрі міста.

Фестиваль проводиться за ініціативи громадської екологічної організації Севастопольського відділення «Міжнародного Союзу Екоетики» за сприяння Севастопольської міської державної адміністрації та Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Севастополі.