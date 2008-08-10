«Гетьман Сагайдачний» повернувся у Севастополь

Фрегат Військово-Морських Сил України “Гетьман Сагайдачний” після тримісячної участі в антитерористичній операції НАТО “Активні зусилля” у Середземному морі сьогодні повернувся у Севастополь.

Як передає кореспондент УНІАН, командувач українських ВМС віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ, зустрічаючи екіпаж, привітав моряків з успішним виконанням завдань операції “Активні зусилля”.

Він також повідомив, що фрегат пройшов більше 15 тисяч морських миль, побувавши “практично в усіх куточках Середземного моря”.

Крім того, І.ТЕНЮХ зазначив, що члени екіпажу корабля внесли “нову сторінку в історію бойової служби”. “Вперше фрегат на такий довгий термін вийшов на виконання завдань”, – сказав командувач ВМС.

За його словами, буде зроблено ретельний аналіз виконання поставлених завдань, будуть підведені підсумки, після чого буде підготовлено наказ про заохочення особового складу.

За традицією Військово-Морських Сил України, І.ТЕНЮХ вручив командиру походу корабля, начальнику центру морських операцій ВМС України, капітану ІІ рангу Денису БЕРЕЗОВСЬКОМУ золотий знак командира корабля “за особливі заслуги при виконанні завдань далекого походу на оцінку відмінно”.

Як повідомлялося, у попередніх роках в операції НАТО „Активні зусилля” від України брали участь корвети „Тернопіль” і „Луцьк”.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня фрегат Військово-Морських сил Збройних сил України “Гетьман Сагайдачний” завершив участь в операції НАТО з виявлення та попередження терористичних дій “Активні зусилля”.

Повертаючись дорогою в Україну “Гетьман Сагайдачний” здійснив візит до Алжирської Народної Демократичної Республіки (2-4 серпня).