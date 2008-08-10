Погода в Криму на 11-12 серпня

У Сімферополі вдень 32-34°

Український Гідрометцентр повідомляє, що 11 серпня (понеділок) у Криму дощ, місцями грози, 12 серпня (вівторок) - без опадів. 11 серпня вночі 14-19°, вдень 27-32°; 12 серпня вночі 17-22°, вдень 29-34°. За прогнозами gismeteo, в Євпаторії вдень 11-12 серпня 27-29°. В Алушті вдень 11 серпня 28-30°, 12 серпня вдень 27-29°. У Керчі 11 серпня вдень 27-29°, 12 серпня вдень 29-31°. У Сімферополі вдень 11 серпня 32-34°, 12 серпня вдень 26-28°. У Севастополі 11-12 серпня вдень 26-28°. В Ялті вдень 11 серпня 30-32°, 12 серпня вдень 31-33°. У Феодосії вдень 11 серпня 29-31°, 12 серпня вдень 30-32°.

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