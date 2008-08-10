Погода в Криму на 11-12 серпня
14:19, 10 серпня 2008Крым
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У Сімферополі вдень 32-34°
Український Гідрометцентр повідомляє, що 11 серпня (понеділок) у Криму дощ, місцями грози, 12 серпня (вівторок) - без опадів.
11 серпня вночі 14-19°, вдень 27-32°; 12 серпня вночі 17-22°, вдень 29-34°.
За прогнозами gismeteo, в Євпаторії вдень 11-12 серпня 27-29°.
В Алушті вдень 11 серпня 28-30°, 12 серпня вдень 27-29°.
У Керчі 11 серпня вдень 27-29°, 12 серпня вдень 29-31°.
У Сімферополі вдень 11 серпня 32-34°, 12 серпня вдень 26-28°.
У Севастополі 11-12 серпня вдень 26-28°.
В Ялті вдень 11 серпня 30-32°, 12 серпня вдень 31-33°.
У Феодосії вдень 11 серпня 29-31°, 12 серпня вдень 30-32°.
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