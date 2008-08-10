Компартії Росії та України домовилися спільно боротися проти НАТО

Комуністи України і Росії оголосили про створення ініціативної групи з формування Єдиного антинатівського фронту країн СНД.

Про це говориться в переданій УНІАН «Відозві ініціативної групи зі створення Єдиного антинатівського фронту», підписаній головою ЦК КПРФ Геннадієм ЗЮГАНОВИМ, першим секретарем Кримського республіканського комітету КПУ Леонідом ГРАЧЕМ і депутатом Державної думи РФ, адміралом, колишнім командувачем Чорноморського флоту РФ Володимиром КОМОЄДОВИМ.

Автори відозви засуджують президента Грузії Михайла САААШВІЛІ за розв`язування військових дій в Південній Осетії, звинувачують його в руйнуванні міста Цхінвалі, загибелі тисяч жителів Південної Осетії, «нелюдяних розправах військових формувань СААКАШВІЛІ над мирними громадянами».

На думку авторів документа, «агресивні дії М.СААКАШВІЛІ є безпосередньою складовою його політики з втягування Грузії в євроатлантичні структури, перш за все, в блок НАТО. Військове становище в країні, придушення демократичних свобод, націоналістична істерія, провокація конфлікту з Росією потрібні йому для того, щоб розірвати історичні зв`язки грузинського народу і утягнути Грузію в зону впливу США».

Комуністи вважають, що війна проти Південної Осетії створює привід для подальшої експансії Вашингтона в Закавказзі. Це грає на руку американської адміністрації, що прагне створити мережі військових баз в колишніх республіках СРСР для встановлення контролю над Євразією, захоплення її ресурсної бази, стверджують автори відозви.

«Злочинна політика СААКАШВІЛІ є явищем того ж порядку, що і безправне положення російськомовного населення в країнах Балтії, реабілітація гітлерівських прибічників і витіснення російської мови з суспільного життя українськими властями», вважають Г.ЗЮГАНОВ і Л.ГРАЧ.

Автори відозви вважають, що проамериканські політики, що опинилися при владі у ряді республік колишнього СРСР, перейшли до відкритого придушення суспільних настроїв, направлених проти насильницького втягування в НАТО і розриву зв`язків з Росією. «На грань суспільної катастрофи поставлений Крим, де готується адміністративне і силове придушення антинатівського руху. Це неминуче приведе до реалізації на півострові косівского або південноосетинського сценарію”, - заявляють українські і російські комуністи. “В зв`язку з цим відкрита підтримка Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ агресивних дій М.СААКАШВІЛІ може стати передвісником проведення українською владою внутрішньої і зовнішньої політики за зразком грузинського авторитарного режиму», - йдеться в документі.

Вони вважають, що «попередити нові злочини проамериканських маріонеткових режимів можна, лише створивши могутній центр опору агресивному курсу, здатний запобігти втягуванню колишніх радянських республік в євроатлантичні структури всупереч волі їх народів». Автори відозви заявляють, що альянсу «атлантистів», що склався, необхідно протиставити єдиний антинатівський блок, який об`єднає всіх політиків, громадських і культурних діячів, широкі кола громадськості в державах СНД і Балтії, що виступатиме за збереження державного суверенітету, відкидаттиме націоналістичні гасла, затверджуватиме ідею рівноправ`я народів, протидіятиме організаційному та ідейному відродженню фашизму.

«Наша скорбота за загиблими в результаті агресії режиму СААКАШВІЛІ, співчуття до поранених і тих, хто залишився без даху над головою, мають стати основою для наших рішучих дій, направлених на те, щоб не допустити продовження і повторення подібної трагедії. Ми приступили до збору коштів для надання допомоги багатостраждальному південноосетинському народу. Ми оголошуємо про створення ініціативної групи з формування Єдиного антинатівського блоку країн СНД і закликаємо до об`єднання всіх, хто солідарний з нашою позицією», - говориться у відозві, підписаній 10 серпня в Сімферополі.