У Росії викликає подив тон заяви України щодо кораблів ЧФ

У Міністерства закордонних справ РФ викликає подив тон і зміст заяви Міністерства закордонних справ України, що стосується направлення кораблів ВМФ Росії для цілей патрулювання морських просторів біля узбережжя Абхазії. Про це говориться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії.

Зокрема, відповідаючи на запитання ЗМІ про те, що "українська сторона вважає, що Чорноморський флот Російської Федерації не може брати участь в подіях навколо Грузії", МЗС РФ заявив: "Перш за все, хотіли б нагадати, що зокрема завдяки кораблям Чорноморського флоту Російської Федерації колишні керівники Грузії залишилися живими в ході подій під час абхазько-грузинського конфлікту".

"Що стосується подій серпня 2008 року, то підтверджуємо, що грузинське керівництво встало на небезпечний шлях розпалювання конфлікту в Південній Осетії. Це несе кров і біль мирному населенню регіону. Російська Федерація миритися з цим не буде, і зробить все, щоб врятувати жінок, людей похилого віку і дітей, всіх громадян Грузії, Росії, України й інших іноземців, що знаходяться в регіоні", - говориться в коментарі.

"У зв`язку з цим викликають подив тон і зміст заяви Міністерства закордонних справ України, що стосується направлення кораблів ВМФ Росії для цілей патрулювання морських просторів біля узбережжя Абхазії. У заяві, зокрема, висловлюється заклопотаність тим, що Україна може бути втягнута в збройний конфлікт. Вважаємо, що українській стороні слід було б задуматися про це тоді, коли вона постачала озброєння стороні, що почала цей конфлікт", - заявляє МЗС РФ.

Крім того, МЗС РФ відзначає: "Російська сторона діє відповідно до міжнародного права, зокрема, Договором про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною 1997 р., а також Угодою між Російською Федерацією і Україною про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, перш за все, положеннями його статей 6 і 8. Хотіли б відзначити, що ніщо в згаданих договорах не уповноважує українську сторону визначати форми ведення російським флотом його діяльності. Метою операції російських військово-морських сил біля узбережжя Абхазії є забезпечення умов для захисту російських громадян, що знаходяться в регіоні, подання підтримки російському миротворчому контингенту на випадок озброєного нападу на нього, надання гуманітарної допомоги цивільному населенню, що знаходиться в зоні конфлікту. Застосування сили здійснюватиметься тільки відповідно до статті 51 Статуту ООН в цілях реалізації невід`ємного права російської сторони на самооборону".

Таким чином, йдеться в коментарі МЗС РФ, заходи, які українська сторона загрожує застосувати, не відповідали б згаданим російсько-українським договорам і були б недружніми по відношенню до Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, Україна застерегла російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації в конфлікті навколо Південної Осетії.

”З метою запобігання виникненню обставин, при яких Україна може бути втягнута в збройний конфлікт і військові дії через участь в них військових формувань ЧФ РФ, який тимчасово базується на території України, українська сторона залишає за собою право, згідно з нормами міжнародного права і законодавства України, заборонити повернення на територію України до вирішення конфлікту кораблів і судів, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях”, говориться в заяві МЗС України.