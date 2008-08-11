Фестиваль «Восточный базар» (прес-конференція)
08:00, 11 серпня 2008Крым
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12 серпня - 11.00. Прес-конференція «Проведення Міжнародного телевізійного фестивалю-конкурсу естрадних виконавців «Восточный базар».
Прес-конференцію проводять: Ісмет Заатов – заступник міністра культури і мистецтв АРК, президент фестивалю-конкурсу; Сейран Мамбетов – генеральний продюсер фестивалю; Ельмаз Мамбетова – арт-діректор фестивалю.
Інформаційний прес-центр (Сімферополь, вул. Севастопольска, 8, к. 106).
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