Фестиваль «Восточный базар» (прес-конференція)

08:00, 11 серпня 2008
Крым
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12 серпня - 11.00. Прес-конференція «Проведення Міжнародного телевізійного фестивалю-конкурсу естрадних виконавців «Восточный базар».

Прес-конференцію проводять: Ісмет Заатов – заступник міністра культури і мистецтв АРК, президент фестивалю-конкурсу; Сейран Мамбетов – генеральний продюсер фестивалю; Ельмаз Мамбетова – арт-діректор фестивалю.

Інформаційний прес-центр (Сімферополь, вул. Севастопольска, 8, к. 106).

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