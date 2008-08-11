У ДТП травмовано 6 осіб (фото)

6 осіб отримали травми в ДТП у Криму.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ в Криму, аварія сталася на автодорозі Чорноморське – Воїнка.

Автомобіль «Деу Ланос», під керуванням 69-річного жителя Кіровограда, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в «Ніссан Альмера», під керуванням 24-річного жителя Закарпатської області.

Внаслідок ДТП постраждали водій і 2 пасажирки «Деу»: 63-річна і 38-річна жінки. Також постраждали пасажири «Ніссана» (20-річна дівчина і 22-річний хлопець) і водій цього авто.

Фото прес-служби Управління ДАІ в Криму