4 чоловік на матрацах врятували матроси в Феодосії

У Феодосійському регіоні Криму матроси врятували чотирьох чоловік, яких на матрацах віднесло в море на декілька кілометрів від берега.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, обидві події відбулися в смт Приморський.

Для порятунку людей, які були на двох матрацах, було відправлено гідроцикли з матросами-рятувальниками.

Врятованих доставлено на берег, їхній стан задовільний.