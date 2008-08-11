4 чоловік на матрацах врятували матроси в Феодосії
10:12, 11 серпня 2008Крым
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...віднесло на декілька кілометрів в море
У Феодосійському регіоні Криму матроси врятували чотирьох чоловік, яких на матрацах віднесло в море на декілька кілометрів від берега.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, обидві події відбулися в смт Приморський.
Для порятунку людей, які були на двох матрацах, було відправлено гідроцикли з матросами-рятувальниками.
Врятованих доставлено на берег, їхній стан задовільний.
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