4 чоловік на матрацах врятували матроси в Феодосії

10:12, 11 серпня 2008
Крым
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...віднесло на декілька кілометрів в море

У Феодосійському регіоні Криму матроси врятували чотирьох чоловік, яких на матрацах віднесло в море на декілька кілометрів від берега.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, обидві події відбулися в смт Приморський.

Для порятунку людей, які були на двох матрацах, було відправлено гідроцикли з матросами-рятувальниками.

Врятованих доставлено на берег, їхній стан задовільний.

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