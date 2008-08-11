Можливі перебої з електроенергією в Керчі
11:18, 11 серпня 2008Крым
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Ремонтні роботи
Від сьогодні і до 10 вересня в Керчі можливі перебої з електроенергією.
Як повідомляє прес-служба виконкому міськради Керчі, планується відключення повітряної лінії 220 кВ «Феодосія – НС-3 – Камиш-Бурун» для ремонтних робіт – заміни опор і відтяжок. Електропостачання міста здійснюється по цій повітряній лінії, а також 110 кВ «Феодосія-Леніно-Керч».
При аварійному відключенні останньої лінії живлення Керчі здійснюватиметься лише від Камиш-Бурунській ТЕЦ, що приведе до масового відключення споживачів і введення графіків аварійних відключень на час оперативних перемикань по відновленню нормального електропостачання.
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