Можливі перебої з електроенергією в Керчі

Від сьогодні і до 10 вересня в Керчі можливі перебої з електроенергією.

Як повідомляє прес-служба виконкому міськради Керчі, планується відключення повітряної лінії 220 кВ «Феодосія – НС-3 – Камиш-Бурун» для ремонтних робіт – заміни опор і відтяжок. Електропостачання міста здійснюється по цій повітряній лінії, а також 110 кВ «Феодосія-Леніно-Керч».

При аварійному відключенні останньої лінії живлення Керчі здійснюватиметься лише від Камиш-Бурунській ТЕЦ, що приведе до масового відключення споживачів і введення графіків аварійних відключень на час оперативних перемикань по відновленню нормального електропостачання.