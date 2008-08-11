У Криму пожежа знищила більше 11 га лісової підстилки
17:29, 11 серпня 2008Крым
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Зараз підраховується збиток
У Криму, в Євпаторійському лісовому господарстві, пожежа знищила більш як 11 га лісової підстилки.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму.
Локалізацію пожежі ускладнював вітер і величезна площа сухої трави, яка горіла як порох.
Зараз підраховується збиток, нанесений пожежею. За словами фахівців МНС, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи.
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