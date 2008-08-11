Підліткове пияцтво стало національною проблемою України

Підліткове пияцтво стало національною проблемою для України: по споживанню пива й слабоалкогольних коктейлів вітчизняні тінейджери перевершили своїх європейських і російських однолітків.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров`я, опубліковані цього року, шокували навіть фахівців - Україна стала абсолютним лідером серед сорока країн Європи по кількості підлітків 11-15 років, які регулярно вживають алкоголь.

У цілому близько 40% співвітчизників у віці від 14 до 18 років вживають "градусні" напої, а щотижневе розпиття пива в Україні серед найбільш юної публіки за останні чотири роки виросло вдвічі. Причому міцні напої вже доганяють пиво по популярності, стверджують в українському Інституті соціальних досліджень імені Яременка.

Мало того, за спостереженнями київського психолога Юрія Калашнікова, у кількості випитого дівчата вже не відстають від хлопців і в старших класах навіть перехоплюють пальму першості.

"Половина 15-літніх школярок вважають нормальним вживання ром-коли або джин-тоніка щотижня", - констатує соціолог Наталя Левчук. У залежність від коктейлів найчастіше попадають саме дівчата.

Наркологи й психологи б`ють тривогу - проблема стає загальнонаціональною.

Повсюдний продаж спиртного неповнолітнім у торговельних точках, незважаючи на заборону, і поблажливе ставлення суспільства до слабкого алкоголю тільки зміцнюють його позиції в українській молодіжній субкультурі, вважають експерти.

Коктейль або пиво - майже обов`язкова складова спілкування, і навіть просто вгамувати спрагу краще чимось, що вставляє, - думають сучасні підлітки.

При цьому в малолітніх аматорів пива й алкопопсів уже до 20 років є всі шанси поповнити ряди алкозалежних, стверджує головний нарколог Київської області Геннадій Зільберблат. У групі ризику, за його словами, уже близько п`яти тисяч українських підлітків. І це тільки ті, хто потрапив у поле зору наркокабінетів, а реальна цифра в десять разів більша, - упевнений лікар.

ua.korrespondent.net