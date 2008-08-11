Справу про контрабандну буйволятину направлено до суду
Розслідування злочину закінчено
Прокуратурою Криму направлено до суду кримінальну справу за фактом контрабандного ввезення на територію країни 112 тонн буйволятини.
Розслідування злочину закінчено.
Прокуратура Криму визнала зібрані слідчими СБУ докази достатніми і направила кримінальну справу до суду для розгляду по суті, йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури АРК.
Нагадаємо, 18 березня в Керчі співробітники главку СБУ в Криму затримали судно «Пінгвін» з вантажем м`ясопродуктів. 7 квітня прокуратурою Криму стосовно капітана судна було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України - контрабанда. Ввезене в обхід митного контролю м`ясо було знищено. Тухлятину вивезли у старий кар`єр, що розташований за 50 км від Керчі, складували до спеціально виритих ям, спалили і закопали. Після цього ями і місце навколо обробили спеціальним дезинфекційним розчином. Вся операція тривала протягом двох ночей.