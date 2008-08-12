Саакашвілі відправив своїх дітей до Криму

До Тбілісі із України разом з керівниками держав відбула дружина Президента Грузії Сандра СААКАШВІЛІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Зокрема, за даними прес-служби, С.СААКАШВІЛІ разом з дітьми прибула до України з Пекіну. Діти залишилися в Криму на відпочинок, а дружина Президента Грузії відбула до Тбілісі разом із главами демократичних держав.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Естонії Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС, Президент Литви Валдас АДАМКУС, Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ і Прем`єр-міністр Латвії Івар ГОДМАНІС вилетіли з аеропорту Сімферополя до Грузії.