Польський пілот відмовився везти чотирьох президентів у Тбілісі

Пілот польських ВПС, який мав доставити президентів Польщі, України, Литви, Естонії та прем`єр-міністра Латвії в Тбілісі, відмовився летіти до Грузії з міркувань безпеки, передає польський телеканал TVN24.

Повідомляється, що президенти мусили вирушити до Грузії через Азербайджан, куди їх доставить літак. А до Тбілісі президенти пройдуть з автоколоною.

Лідери України, Польщі та країн Балтії мають намір ознайомитися з ситуацією в Грузії на місці і подати підтримку уряду Грузії.

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Естонії Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС, Президент Литви Валдас АДАМКУС, Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ і Прем`єр-міністр Латвії Івар ГОДМАНІС приземлилися в аеропорту одного з прикордонних міст Азербайджану і автомобільною колоною вирушили до Тбілісі.

Про це повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА.

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В.ЮЩЕНКО та лідери чотирьох держав разом з Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ взяли участь у мітингу на підтримку єдності Грузії, який проходив в Тбілісі. Пряму трансляцію з мітингу вів “5-й канал”.

Усі лідери країн у своїх виступах зазначали, що прибули до Тбілісі, щоб висловити підтримку і солідарність з грузинським народом. Всі виступи супроводжувались бурхливими оплесками та скандуванням назв країн.

Виступ Президента України розпочався зі скандувань “Ющенко! Ющенко!”. У своєму виступі він наголосив, що лідери п’яти країн подолали надзвичайно тяжкий шлях (до Тбілісі), щоб продемонструвати, що Грузія – “наш друг”. Він підкреслив, що “наше серце належить вам”.

“Ми приїхали підтвердити, що ваш суверенітет, незалежність, територіальна цілісність є нашими цінностями. Ви ніколи не будете одні”, - сказав Президент України.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що грузинський народ мужньо пройде тяжкі часи і відстоїть свою незалежність і територіальну цілісність.

У свою чергу Л.КАЧИНСЬКИЙ висловив переконання, що Грузія відстоїть свою незалежність і територіальну цілісність. Він також висловив переконання, що Грузія і Україна обов’язково стануть членами НАТО і ЄС, і “імперські амбіції” Росії вгамуються.