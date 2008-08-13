МЗС України: кораблі ЧФ не мають права пливти куди заманеться

Відсутність будь-яких обмежень щодо використання Росією Чорноморського флоту не відповідає положенням базових угод щодо ЧФ РФ та нормам міжнародного права. Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі прес-служби МЗС України щодо висловлювань в. о. міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА з питань ЧФ РФ.

Як зазначає МЗС, 12 серпня ц.р. деякі ЗМІ розповсюдили заяву в. о. міністра юстиції України Є.КОРНІЙЧУКА про те, що Росія має право використовувати Чорноморський флот РФ, що тимчасово дислокується на території України, в будь-яких своїх цілях.

Прес-служба МЗС України зазначає, що перебування ЧФ РФ на території України регулюється базовими угодами з питань ЧФ РФ від 28 травня 1997 року та законодавством України. Відповідно до статті 6 Угоди про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України, військові формування ЧФ РФ мають поважати суверенітет України, дотримуватися її законодавства, до якого, беззаперечно, входять і чинні міжнародні договори України, та не допускати втручання у внутрішні справи України.

Є.КОРНІЙЧУК, як випливає з його коментаря, не цілком знайомий зі змістом базових угод та наявним законодавством України у сфері тимчасового перебування ЧФ РФ. В іншому випадку, в.о. міністра повинен знати, що такі питання як проходження ЧФ РФ територіальними водами України, перетин Державного кордону України, пересування військових підрозділів флоту територією нашої держави, регулюється саме законодавством України.

Відсутність будь-яких обмежень щодо використання Росією ЧФ, про що вів мову Є.КОРНІЙЧУК, безперечно не відповідає самим положенням базових угод щодо ЧФ РФ та нормам міжнародного права, зазначає МЗС.

Хотілося б також зазначити, що право тлумачення міжнародних договорів України, відповідно до законодавства нашої держави, є виключною прерогативою МЗС, підкреслює прес-служба.

Коментар Є.КОРНІЙЧУКА є, скоріш, приватною оцінкою і не відображає офіційну позицію України, відзначає прес-служба МЗС.