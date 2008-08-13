Погода в Криму на 13-15 серпня
09:38, 13 серпня 2008Крым
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+35°, без опадів
Український Гідрометцентр повідомляє, що 13-15 серпня в Криму без опадів.
13 серпня вночі 17-22°, вдень 30-35°; 14 серпня вночі 17-22°, вдень 30-35°; 15 серпня вночі 17-22°, вдень 30-35°
За прогнозами gismeteo, в Євпаторії 13 серпня вдень 32-34°; 14 серпня вдень 30-32°; 15 серпня вдень 29-31°.
В Алушті 13 серпня вдень 30-32°; 14-15 серпня вдень 28-30°.
У Керчі 13 серпня вдень 30-32°; 14-15 серпня вдень 29-31°.
У Сімферополі 13 серпня вдень 26-28°; 14 серпня вдень 31-33°; 15 серпня вдень 30-32°.
У Севастополі 13 серпня вдень 28-30°; 14-15 серпня вдень 27-29°.
В Ялті 13 серпня вдень 29-31°; 14 серпня вдень 31-33°; 15 серпня вдень 32-34°.
У Феодосії 13-14 серпня вдень 27-29°; 15 серпня вдень 28-30°.
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