Погода в Криму на 13-15 серпня

+35°, без опадів

Український Гідрометцентр повідомляє, що 13-15 серпня в Криму без опадів. 13 серпня вночі 17-22°, вдень 30-35°; 14 серпня вночі 17-22°, вдень 30-35°; 15 серпня вночі 17-22°, вдень 30-35° За прогнозами gismeteo, в Євпаторії 13 серпня вдень 32-34°; 14 серпня вдень 30-32°; 15 серпня вдень 29-31°. В Алушті 13 серпня вдень 30-32°; 14-15 серпня вдень 28-30°. У Керчі 13 серпня вдень 30-32°; 14-15 серпня вдень 29-31°. У Сімферополі 13 серпня вдень 26-28°; 14 серпня вдень 31-33°; 15 серпня вдень 30-32°. У Севастополі 13 серпня вдень 28-30°; 14-15 серпня вдень 27-29°. В Ялті 13 серпня вдень 29-31°; 14 серпня вдень 31-33°; 15 серпня вдень 32-34°. У Феодосії 13-14 серпня вдень 27-29°; 15 серпня вдень 28-30°.

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