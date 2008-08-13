У четвер сімферопольцям знадобляться тази і каструлі

14 серпня з 5.00 у Сімферополі у зв`язку з ремонтними роботами на водоводі буде припинена подача води в райони, прилеглі до площі Московської.

Як повідомляє прес-центр міської ради Сімферополя, подача води буде припинена на вул. Київська, Ростовська, Смільна, Никанорова, Л.Чайкіної, Молодих підпільників, Железнодорожна.

Також знизиться тиск води в районі вулиць Гагаріна, Гайдара і Семашка.

Водопостачання буде відновлено вранці 15 серпня (з 5.00).

Міськводоканал приносить вибачення за заподіяні незручності.