У четвер сімферопольцям знадобляться тази і каструлі
10:51, 13 серпня 2008Крым
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«Пощастило» Московському кільцю
14 серпня з 5.00 у Сімферополі у зв`язку з ремонтними роботами на водоводі буде припинена подача води в райони, прилеглі до площі Московської.
Як повідомляє прес-центр міської ради Сімферополя, подача води буде припинена на вул. Київська, Ростовська, Смільна, Никанорова, Л.Чайкіної, Молодих підпільників, Железнодорожна.
Також знизиться тиск води в районі вулиць Гагаріна, Гайдара і Семашка.
Водопостачання буде відновлено вранці 15 серпня (з 5.00).
Міськводоканал приносить вибачення за заподіяні незручності.
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