У НУ-НС пропонують розірвати угоду про перебування ЧФ РФ у Криму

Сьогодні, 13 серпня, в Верховній Раді зареєстрований проект Закону України "Про денонсацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України".

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Автор законопроекту - народний депутат від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Владислав КАСЬКІВ.

На думку депутата, «сьогодні на території Грузії іде боротьба за територіальну цілісність і незалежність України". "Тому, володіючи правом законодавчої ініціативи, виношу питання про денонсацію Угоди між Україною і Росією про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України на розгляд парламенту і розраховую, що уряд підтримає цю ініціативу своїми конкретними діями», - наголосив В.КАСЬКІВ, повідомила УНІАН прес-секретар "Пори" Юлія ІВАНОВА.

На переконання В.КАСЬКІВА, ситуація навколо воєнних дій у Південній Осетії (Грузія) стала підтвердженням того факту, що тимчасове перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України суттєво впливає на забезпечення національних інтересів і безпеки України, створює можливості втягнення України у міжнародні воєнні конфлікти, а також унеможливлює належне виконання Україною своїх міжнародних зобов`язань, зокрема, за Договором про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між Україною та Республікою Грузія.

Крім цього, за словами В.КАСЬКІВА, Україна, прагнучи до укріплення добросусідських взаємовідносин з Росією на основі прагматичного співробітництва, вважає, що завчасному вирішенню підлягає увесь комплекс соціально-економічних питань, пов`язаних з виведенням Чорноморського Флоту з території України.