Українські сили Криму вимагають знайти агентів Росії і вигнати ЧФ

Ряд політичних сил Криму вимагають від керівництва держави негайно розірвати угоду про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України у зв’язку із участю його кораблів у військовому конфлікті в Грузії.

Про це йдеться у заяві кримських організацій Народного Руху України, Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, ВО «Свобода», «Просвіти» імені Тараса Шевченка, Кримського координаційного центру прав людини імені Петра Григоренка та інших сил до Президента, прем`єр-міністра та голови Верховної Ради України, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

«Російська Федерація здійснила акт агресії проти Грузії. Інструментом агресії став в тому числі Чорноморський флот Російської Федерації, який базується на теренах Севастополя, Феодосії та деяких інших населених пунктах Криму. Таким чином Україна, яка зараз є позаблоковою нейтральною державою, стала де-факто співучасником агресії Російської Федерації проти Грузії», - йдеться у заяві.

Її автори вимагають негайно розірвати угоду про перебування ЧФ РФ на території України; до виводу російських військ з території України заборонити будь-яке пересування російської військової техніки за межами місць постійного перебування; закрити повітряний простір України для військової авіації Російської Федерації; припинити практику розселення сімей російських військовослужбовців за межами місць дислокації військових частин; припинити практику розселення на території України військових РФ, які виходять на пенсію.

Крім того, вони вимагають здійснити демаркацію українсько-російського кордону в односторонньому порядку, відновити ядерний потенціал України та збільшити фінансування Збройних Сил України.

«Російська Федерація використала частину населення Грузії, якому видала свої паспорти, як привід для агресії», йдеться у заяві, тому її автори також вимагають від компетентних органів України припинити незаконне видання паспортів РФ громадянам України, а громадяни України, які отримують паспорти РФ, мають бути в судовому порядку позбавлені громадянства України.

Також у заяві містяться вимоги заборонити у судовому порядку діяльність політичних партій та громадських організацій, «які де-факто є агентами Російської Федерації в Україні», та «негайно звільнити з державної служби державних службовців, які під час агресії РФ проти Грузії відверто стали на бік Росії, тобто викрили себе як її агенти».