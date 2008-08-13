У Криму неможлива Південна Осетія-2, думають у Ющенка

У Секретаріаті Президента України переконані у неможливості виникнення у Криму конфлікту, схожого на південносетинський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу для преси.

Він зауважив, що не знає, чи пророблялась в Україні подібна можливість у військовому чи дипломатичному аспекті. Водночас, на думку О.ШЛАПАКА, Україна сьогодні робить дуже багато, щоб росіяни та інші жителі Криму почували себе нормально на цьому півострові. «Ми вважаємо, що це убезпечить нас від подібних конфліктів», - сказав О.ШЛАПАК.

Також у ході брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК висловив думку, що система колективної європейської безпеки не спрацювала у вирішенні російсько-грузинського конфлікту. Він висловив думку, що якби у квітні було прийняте позитивне рішення щодо надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства в НАТО, таких подій у Грузії не відбулось би.

А.ГОНЧАРУК висловився за необхідність перегляду такої політики.