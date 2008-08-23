Суд у справі «Нафтогазу-67» перенесли на жовтень

Черговий раз перенесено судове засідання про відповідальність представників сторін українського транспортно-буксирного судна "Нафтогаз-67" (власник "Чорноморнафтогаз", Сімферополь) та китайського суховантажа "Яохай".

Судове засідання переноситься на 23 жовтня, повідомив перший заступник Міністра транспорту та зв’язку України Василь ШЕВЧЕНКО.

За його словами, 23 серпня відбулося чергове судове засідання призначене на 22 серпня та перенесене у зв’язку з штормовим попередженням. «Однак, на вимогу української сторони щодо надання додаткових матеріалів, проведення експертиз та у зв’язку з неготовністю звинувачення, судове засідання по цій справі перенесено на 23 жовтня», - сказав В.ШЕВЧЕНКО, інформує прес-служба МТЗУ.

Перший заступник міністра при цьому наголосив, що українська сторона вирішує усі необхідні питання для виїзду капітана українського судна «Нафтогаз-67» Юрія КУЛЕМИСІНА. «Зараз ми очікуємо на отримання поліцейського дозволу для виїзду українського капітана за межі Гонконгу», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня судно «Нафтогаз-67» зіткнулося з суховантажем «Яохай» недалеко від Сянгана (Гонконга). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше знайшли тіла трьох українських моряків. Тіла інших 15 моряків, що вважалися зниклими без вісті, знайшли після підйому судна 27 квітня.

Розслідування причин і обставин морської аварії здійснює морська влада КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій і інцидентів (Резолюція ІМО А.849).

Попередньою причиною зіткнення «Нафтогаз-67» з китайським суховантажним судном вважається взаємне порушення правил. Поліція Гонконгу висунула обом сторонам загальне звинувачення – «Створення аварійної ситуації на морі».

Справа мала розглядатися в суді Гонконгу 17 червня, проте його перенесли на 18 липня. А 18 липня перенесли на 22 серпня.