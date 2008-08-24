Російська община Криму обурена заявою заступника Балоги

Російська община Криму висловлює крайнє обурення у зв`язку з недавньою заявою заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО щодо Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і Росія: оцінки сторінок спільної історії», яка пройде в Києві на початку вересня.

Про це говориться в заяві Російської общини Криму (РОК), текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нагадаємо, А.КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Росія намагається активізувати в Україні діяльність антиукраїнських сил. За його словами, конференцію «організовує така «Гуманітарна українсько-російська рада», газети «2000» та «Известия» - на кошти Державної програми РФ допомоги співвітчизникам за кордоном. Не є таємницею прямий зв`язок цієї програми із Службою зовнішньої розвідки РФ». «Зважаючи на системний характер діяльності російських кіл з підтримки «п`ятої колони» в Україні, проведення цієї конференції є викликом всім національно-демократичним силам. Реакція на цей захід – або відсутність реакції – будуть красномовним свідоцтвом того, яку позицію займають політичні сили», - заявив заступник глави СП.

«У представників Російської общини Криму викликає почуття крайнього обурення зроблена високопоставленим українським чиновником заява, його образливі посилання щодо горезвісної «п`ятої колони», в яку українські націоналісти готові зарахувати всіх росіян і східнослов`янські сили України», - говориться в заяві РОК. «Панові КИСЛИНСЬКОМУ і йому подібним слід пам`ятати, що російська нація на території сучасної України стала формуватися з кінця першого тисячоліття нашої ери. Російська мова і сьогодні є рідною для більш як половини громадян сучасної України, – які говорять, думають і бачать сни російською мовою... Що стосується Росії, то вона, надаючи багатовікову підтримку і допомогу народу України, фактично забезпечила можливість створення української держави в її нинішніх межах. І заперечувати це можуть тільки неадекватні особи», - заявляють автори документа. До таких Російська община Криму відносить «українських націоналістів, що зрадили заповіти наших предків і які підв`язалися обслуговувати інтереси Сполучених Штатів Америки». «Саме вони є «п`ятою колоною» на території сучасної України», - заявили в РОК.

Російська община Криму також підкреслює, що Гуманітарна українсько-російська рада (ГУРР) була створена за ініціативи учасників II Міжнародного фестивалю «Велике російське слово», який пройшов в Криму 6-12 червня 2008 року. У числі осіб, що підписали Угоду про створення ГУРР, були представники 19 обласних і міських рад України і АР Крим, представники політичних партій України і Російської Федерації, українські і російські наукові і культурні діячі.

Цілі і завдання ГУРР визначені Декларацією «Про збереження і розвиток духовної і культурно-історичної спільності українського і російського народів», що повністю співпадає з метою проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і Росія: оцінки сторінок спільної історії». «В умовах кризи сучасних російсько-українських відносин, викликаної спробами політичної ревізії російсько-української історичної спадщини, що значною мірою робляться в Україні, історикам двох країн слід добиватися повноцінного осмислення історичного шляху, пройденого народами України і Росії спільно, виключивши при цьому наявність будь-якої кон`юнктури, що відповідає запитам окремих українських або російських політиків», – говориться в концепції майбутньої науково-практичної конференції в Києві.

«Такий підхід повністю відповідає інтересам російського і українського народів», тому Російська община Криму висловлює упевненість в тому, що майбутня міжнародна науково-практична конференція, участь в якій візьмуть видатні українські і російські учені-історики, політики і політологи, пройде на високому інтелектуальному рівні, а її підсумкові документи визначать шляхи подальшого розвитку сучасних українсько-російських відносин у дусі партнерства і співпраці України і Російської Федерації як провідних держав СНД», - говориться в заяві РОК.

* * * Російську общину Криму очолює перший заступник голови Верховної Ради АРК Сергій ЦЕКОВ.